Covid-19 | nel Lazio verso chiusura delle scuole in 31 comuni in provincia di Frosinone

RobertoBurioni : Per vivere con serenità questo momento difficile pensiamo al 'miracolo' al quale abbiamo assistito nel 2020: divers… - repubblica : Il sacco del Covid: Mazzette, sprechi e appalti. Due miliardi di affari opachi nel mirino di venti procure. La Guar… - Agenzia_Ansa : La Fda autorizza il vaccino monodose della Johnson & Johnson. E' il terzo approvato nel Paese, ha un'efficacia del… - Hibbing59 : RT @matteosalvinimi: Terzo agente della polizia penitenziaria stroncato dal Covid nel carcere campano di Carinola. Una preghiera e un abbra… - massimi04366044 : RT @AStramezzi: La letalità nel Covid, spiegata in 140 secondi. Capita questa dinamica, la si previene con farmaci d’uso comune e il Covid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

o non, sul palco del Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo andrà in scena il solito grande ...corso della prima serata si esibiranno 13 campioni con le loro rispettive canzoni; i voti della ...18.52 Oms:primo aumento casi dopo 7 settimane La scorsa settimana i casi di- 19mondo sono aumentati per la prima volta dopo sei settimane consecutive di cali. Lo ha riferito il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Tedros Adhanom ..."A mio parere, la proroga dello stop ai licenziamenti, in scadenza a fine marzo, sarebbe un errore. Un voler rinviare la soluzione del problema, ma che avrebbe l'effetto solo di farlo diventare ancora ...01 MAR - Anche chi ha già contratto il Covid sarà vaccinato. Ma riceverà una sola dose di vaccino - dunque senza richiamo - a sei medi di distanza dalla guarigione. Sarebbe questa l'indicazione dell'A ...