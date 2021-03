Bevono alcolici all' ora di cena | multe Covid ai clienti | bar chiuso per cinque giorni

biecoilluminist : @Giulia_B Diciamo che una centinaio di persone, senza mascherina, su uno stesso spartitraffico (già), che bevono al… - NDroghe : @RiccardoGatti @febo74026967 @nickbluebox @TempeD23 @scafato Spesso l'#alcool viene assunto al pari delle altre dro… - DUCAIMPERIALE : @Ritangela3 @stanzaselvaggia Quindi le persone che fumano? Bevono alcolici? Che mangiano troppi dolci? Devono pagar… -

Ultime Notizie dalla rete : Bevono alcolici

Corriere Adriatico

SANT'ANGELO IN VADO - Controlli a tappeto a Sant'Angelo in Vado dopo le tante segnalazioni sopraggiunte al personale locale dell'Arma. L'intervento si è concluso con sei multe e la chiusura di un bar. ...Verso le 20,30 in Darsena comincia il delirio con sound system, venditori abusivi di, ragazzi sempre più ubriachi e disinvolti che parlano, ballano, fumano esenza mascherine. Così in ...SANT’ANGELO IN VADO - Controlli a tappeto a Sant’Angelo in Vado dopo le tante segnalazioni sopraggiunte al personale locale dell’Arma. L’intervento si è concluso ...SEGUE DALLA PRIMA Il personale della sicurezza faceva entrare i ragazzi al massimo in coppia e con tutte le cautele e accortezze del caso dato che la maggioranza erano minorenni. E’ normale che dopo a ...