Arisa provoca il pubblico | “Sono f**a | mi dovete votare”

Leggi su viagginews

(Di lunedì 1 marzo 2021)si mostra ai suoi fan sui social tirata a lucido e più sensuale che mai in vista dell’avventura sanremese: vedere per credere. E’ (quasi) tutto pronto per l’attesissima edizione 2021 del Festival di Sanremo, che fino all’ultimo ha rischiato di non andare in onda e invece si terrà come molti speravano, pur in versione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com