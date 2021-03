Ai Golden Globe vince la Pausini | Nomadland | Borat | The Crown

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 1 marzo 2021) C'è anche un po' di Italia tra i vincitori deidel 2021: è stata premiata infatti come miglior canzone di questa edizione "Io sì", cantata da Laura, per il film di Edoardo Ponti "La vita davanti a sé" interpretato da Sophia Loren. Una grande vittoria per la nostra cantante, a 28 anni dal suo primo posto a Sanremo. Il film che ha trionfato in questa edizione è sicuramente "", interpretato da una donna, Frances McDormand, diretto da una donna, Chloe Zhao, che a cui è andato anche ilper la regia.I globi con cui la Hollywood Foreign Press premia il meglio del cinema e della tv dell'ultimo anno, sono andati a Aaron Sorkin per la sceneggiatura de "Il processo ai Chicago 7", a "2" per la miglior commedia e al suo interprete Sacha Baron Cohen come ...