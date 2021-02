Utente convinto di aver trovato un UFO su Google Maps | cosa ha visto

(Di lunedì 1 marzo 2021) Questoanonimo ha scatenato un terremoto sul web e sui social: cercando una strada susi è imbattuto in una strana immagine. Lui è sicuro dila foto di un vero UFO. C’è chi si diverte a girare susolo per trovare immagini particolari: gatti sui tetti delle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ElTanoFlaco : Negli ultimi due anni di mercato mi sono convinto che Paratici non sia nient'altro che un utente twitter calcio: si… -

Ultime Notizie dalla rete : Utente convinto

ViaggiNews.com

La 'struttura Giuseppe Conte' continua come prima. Ne èClaudio Borghi, che ha risposto a unche gli faceva notare che anche con Mario Draghi è tornata 'l'odiosa e reiterata circolazione delle bozze'. 'Eh caro mio - ha replicato il deputato ...Il primoche riuscirà a utilizzare la Super potrà rompere gli ostacoli e dare vita ad azioni ... Se seidella bontà della tua mappa, premi dunque sul pulsante OK e il gioco è fatto. ...EMPOLI – Si è ritrovato a giocare dall’inizio quasi a sorpresa, tutto per colpa di un problema all’occhio che ha fermato Leo Stulac alla vigilia del match. Samuele Damiani, però, non è un tipo che si ...Città della Spezia ha sempre più ´Mi Piace´ su Facebook. La pagina di "Città della Spezia" sul popolare social network è un luogo di conversazione, una bacheca nella quale commentare le ultime notizie ...