Ufficiale | Suning lascia il calcio in Cina | anche l’Inter trema

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 28 febbraio 2021) La notizia era nell’aria ma adesso è arrivatal’ufficialità:iline adesso. La conferma è arrivata nella notte, il Jiangsu non sarà più guidato da Zhang Jindong. “A causa della sovrapposizione di variabili incontrollate, lo Jiangsu non può garantire la permanenza nella Super League e nell’AFC. Negli scorsi sei mesi il club ha fatto di tutto per garantire la successione del club, senza trare nessuna opportunità. Arrivati alla deadline per l’iscrizione alla stagione 2021, dobbiamo fare un annuncio: con effetto immediato, cessiamo di gestire le operazioni del club, allo stesso tempo ci aspettiamo imprese che vogliano discutere con noi del futuro”. Foto AnsaNegli ultimi cinque ...