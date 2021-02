Udinese | senza Pereyra e Deulofeu tocca a Nestorovski

Leggi su calcionews24

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilijaoggi pomeriggio partirà dal primo minuto in-Fiorentina al fianco di Stefano Okaka. I dettagli Come riferito da Gazzetta dello Sport, Ilijaoggi pomeriggio partirà dal primo minuto in-Fiorentina al fianco di Stefano Okaka. Per l’attaccante macedone si tratterrà della prima maglia da titolare in oltre tre mesi. Si tratta ad ogni modo di una scelta obbligata per il tecnico bianconero Luca Gotti che non può contare sullo squalificato Robertoe sull’infortunato Gerard. Leggi su Calcionews24.com