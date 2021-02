NELLA SALA DA BALLO VA IN SCENA LO STILE CIVIDINI (Di domenica 28 febbraio 2021) Visionario e attento osservatore dei bisogni per la difesa della natura, in prima linea per l'uso di tinture belle mai nocive per salute e ambiente, Piero CIVIDINI, proprietario insieme alla moglie ... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) Visionario e attento osservatore dei bisogni per la difesa della natura, in prima linea per l'uso di tinture belle mai nocive per salute e ambiente, Piero, proprietario insieme alla moglie ...

Presentato a Cles il Quinto Consiglio Comunale dei Ragazzi Il Consiglio è stato ufficialmente presentato sabato 27 febbraio nella sala Borghesi - Bertolla della Biblioteca di Cles. Il Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi e l' Assessore Cristina Marchesotti ...

Nuova illuminazione in chiesa e nella sala La Nazione "Quando in municipio c’era il teatro Verdi" Nella memoria popolare resta che a Cingoli ... Il complesso, intitolato dopo la sua morte a Giuseppe Verdi (a cui dalla fine del secolo scorso è dedicata la sala consiliare realizzata dov’era il ...

Anche la Becosped ha scelto Montemurlo La storica azienda di spedizioni fondata da Furio Coppini si è trasferita da pochi giorni nel "nuovo Macrolotto". Ecco com’è la sede ...

