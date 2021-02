Milano, ultimo week-end in zona gialla: risse e assembramenti (Di domenica 28 febbraio 2021) ultimo week-end di zona gialla per Milano che da lunedì passerà in zona arancione. Non sono mancati gli assembramenti nella serata di sabato A nulla sono servite le raccomandazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in cui invitava i cittadini a ‘comportarsi bene nel week end in vista dell’aumento dei contagi di questa terza ondata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 28 febbraio 2021)-end diperche da lunedì passerà inarancione. Non sono mancati glinella serata di sabato A nulla sono servite le raccomandazioni del sindaco di, Giuseppe Sala, in cui invitava i cittadini a ‘comportarsi bene nelend in vista dell’aumento dei contagi di questa terza ondata L'articolo proviene da Inews.it.

