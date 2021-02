Milano, la Darsena diventa una discoteca. E tra 20 ragazzi scoppia anche una rissa (Di domenica 28 febbraio 2021) Si è accesa anche una rissa tra alcuni giovanissimi, presto sedata dall'intervento dei carabinieri, ieri sera sulla Darsena a Milano, dove centinaia di giovani hanno dato vita ad un 'rave party' ... Leggi su leggo (Di domenica 28 febbraio 2021) Si è accesaunatra alcuni giovanissimi, presto sedata dall'intervento dei carabinieri, ieri sera sulla, dove centinaia di giovani hanno dato vita ad un 'rave party' ...

stanzaselvaggia : Esattamente un anno fa, il 27 febbraio 2020, partiva la campagna “Milano non si ferma”. Dopo un anno e 100 000 mort… - Corriere : Milano, ultimo weekend in zona gialla: la Darsena diventa una discoteca a cielo aperto - fattoquotidiano : Milano, in Darsena folla di giovani accalcati a ballare nell’ultimo sabato in zona gialla - riselenee : RT @perchetendenza: #Milano: Per gli assembramenti formatisi ieri sui Navigli e lungo la Darsena - rosi0878 : RT @Agenzia_Ansa: Musica e balli in Darsena a #Milano per l'addio alla zona gialla. Centinaia di giovani assembrati e senza mascherina. Sui… -