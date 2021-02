Marchisio sindaco di Torino? Lui conferma: «Non chiudo la porta a nulla» (Di domenica 28 febbraio 2021) Marchisio: «Io sindaco di Torino? Non chiudo le porte a nulla». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio è stato intervistato da La Stampa per parlare di un suo possibile ruolo in politica in futuro. POLITICA – «Torino e il Piemonte hanno un’importanza essenziale nelle mie scelte personali e lavorative. Le mie attività, il mio vivere qui: il destino di questo territorio mi riguarda e se la mia presenza fosse d’aiuto in qualche modo non esiterei a mettermi a disposizione. Tutto qui. Ma da qui a pensare che il mio fosse l’annuncio di qualcosa ce ne corre» PIEMONTE E Torino – «Questa terra produce tante idee e progetti ma poi ciascuno cerca di portarli avanti da solo e avere un ritorno solo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021): «Iodi? Nonle porte a». Le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus Claudioè stato intervistato da La Stampa per parlare di un suo possibile ruolo in politica in futuro. POLITICA – «e il Piemonte hanno un’imnza essenziale nelle mie scelte personali e lavorative. Le mie attività, il mio vivere qui: il destino di questo territorio mi riguarda e se la mia presenza fosse d’aiuto in qualche modo non esiterei a mettermi a disposizione. Tutto qui. Ma da qui a pensare che il mio fosse l’annuncio di qualcosa ce ne corre» PIEMONTE E– «Questa terra produce tante idee e progetti ma poi ciascuno cerca dirli avanti da solo e avere un ritorno solo ...

