M5S, vertice Conte Grillo: si decide il futuro del Movimento (Di domenica 28 febbraio 2021) Alessandro Nunziati E' in corso un vertice voluto da Beppe Grillo con lo stato maggiore del M5S non solo sul futuro del Movimento ma anche sul ruolo da affidare all'ex premier Giuseppe Conte, presente all'incontro. La location del summit, tenuta segreta fino alla fine, è l'Hotel Forum di Roma dove il leader del Movimento è arrivato con Impronta Unika.

