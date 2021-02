Inter-Genoa, Conte: “Lukaku continua a crescere, Darmian risponde sempre presente. Sanchez? Vi dico la mia” (Di domenica 28 febbraio 2021) L'Inter sorride, esulta e sogna in grande.Serie A, 24a giornata: l’Inter non si ferma più, il Cagliari respira. Risultati e classificaI nerazzurri battono in scioltezza il Genoa di Davide Ballardini e trovano la nona sinfonia consecutiva in quel di San Siro. Sono invece cinque le vittorie consecutive per la formazione di Antonio Conte che, indubbiamente, si avvicina sempre di più al rush finale con un discreto vantaggio sulle inseguitrici. Il tandem offensivo Lukaku-Lautaro funziona a meraviglia, ma adesso il tecnico dell'Inter può anche contare sul miglior Sanchez della stagione. Sono tante le tematiche affrontate da Conte nel corso della rituale conferenza post partita. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ... Leggi su mediagol (Di domenica 28 febbraio 2021) L'sorride, esulta e sogna in grande.Serie A, 24a giornata: l’non si ferma più, il Cagliari respira. Risultati e classificaI nerazzurri battono in scioltezza ildi Davide Ballardini e trovano la nona sinfonia consecutiva in quel di San Siro. Sono invece cinque le vittorie consecutive per la formazione di Antonioche, indubbiamente, si avvicinadi più al rush finale con un discreto vantaggio sulle inseguitrici. Il tandem offensivo-Lautaro funziona a meraviglia, ma adesso il tecnico dell'può anche contare sul migliordella stagione. Sono tante le tematiche affrontate danel corso della rituale conferenza post partita. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ...

