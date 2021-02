Incidente a Camerata Cornello | muore nel Brembo dopo un volo di 20 metri

(Di domenica 28 febbraio 2021) Tragico, comune di 600 abitanti in Provincia di Bergamo, dove un uomo di 55 anni è morto sul colpounin auto di venticoncluso nelle gelide e limacciose acque del fiume. Alba tragica a, comune di 600 abitanti in Provincia di Bergamo dove, intorno alle 8.30 del mattino, è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo di 55 anni, G.B. le sue iniziali. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni fornite ai cronisti locali dai Vigili del Fuoco, è morto, sembra sul colpo,undi ventiavvenuto lungo la strada che collega San Giovanni Bianco al piccolo centro della bergamasca. Il tragico ...

Un uomo di 55 anni è stato trovato morto questa mattina alle 8,30 nella sua auto, finita nel fiume Brembo a San Giovanni Bianco, sulla strada perCornello, in valle Brembana, nella Bergamasca. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e Bergamo, questi ultimi con una gru. Tragico incidente a Camerata Cornello dove un uomo di 55 anni è morto dopo un volo in auto di 20 metri concluso nelle acque del Brembo.Un uomo di 55 anni è stato trovato morto questa mattina alle 8,30 nella sua auto, finita nel fiume Brembo a San Giovanni Bianco, sulla strada per Camerata Cornello, in valle Brembana, nella Bergamasca ...