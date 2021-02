Highlights e gol Roma-Milan 1-2 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la ventiquattresima giornata di. All’Olimpico va in scena una partita pazza con tantissimi episodi. La sblocca nel primo tempo un rigore di Kessie, nella ripresa pareggia i conti Veretout prima del nuovo vantaggio rossonero con Rebic. In alto le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE DEL MATCH SportFace.

sportface2016 : #PremierLeague, il #Liverpool batte lo #Sheffield e torna a vincere. Guarda gli HIGHLIGHTS (VIDEO) - sportli26181512 : Sheffield United-Liverpool 0-2: Importante successo fuori casa del Liverpool sul Sheffield United. Nel match della… - infoitsport : Napoli-Benevento 2-0: video, gol e highlights della partita di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

ROMA - MILAN 1 - 2 43' rig. Kessié (M), 50' Veretout (R), 58' Rebic (M) ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio (61' Bruno Peres); Karsdorp, Villar (70' El Shaarawy), Veretout (78'...della partita Cronaca del match Parte subito forte il Teramo con la conclusione dal limite di Santoro deviata in angolo. Al 18 arriva ildel vantaggio: cross di Costa Ferreira, con ...Tabellino, gol e highlights di Roma-Milan, big match della 24^ giornata di serie A. Un match cruciale per entrambe le formazioni ...Il video con gli highlights e i gol di Roma-Milan 1-2, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. All’Olimpico va in scena una partita pazza con tantissimi episodi. La sblocca ...