GF Vip, Dayane Mello nei guai a sua insaputa: “Minacce e insulti dai brasiliani” (Di domenica 28 febbraio 2021) Karina Cascella si rivolge ai legali: il motivo Recentemente Karina Cascella è costretta a rivolgersi ad un avvocato per difendersi dalla valanga di Minacce, offese, insulti anche abbastanza gravi, che negli ultimi giorni ha ricevuto dai sostenitori di Dayane Mello. Un altro fatto negativo che si va ad aggiungere all’edizione record del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini e in onda due volte a settimana sulla rete ammiraglia Mediaset. Qualcosa che è decisamente sfuggito di mano e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha pagato le conseguenze. Ricordiamo infatti, che i fan brasiliani della prima finalista del GF Vip 5 sono a migliaia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo. I sostenitori di Dayane Mello contro l’opinionista Negli ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 28 febbraio 2021) Karina Cascella si rivolge ai legali: il motivo Recentemente Karina Cascella è costretta a rivolgersi ad un avvocato per difendersi dalla valanga di, offese,anche abbastanza gravi, che negli ultimi giorni ha ricevuto dai sostenitori di. Un altro fatto negativo che si va ad aggiungere all’edizione record del Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini e in onda due volte a settimana sulla rete ammiraglia Mediaset. Qualcosa che è decisamente sfuggito di mano e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ne ha pagato le conseguenze. Ricordiamo infatti, che i fandella prima finalista del GF Vip 5 sono a migliaia. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo. I sostenitori dicontro l’opinionista Negli ...

trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - fanpage : Perché Dayane Mello non vincerà il #GFVip e non uscirà da vincente #26febbraio - CaldironJao : QUERO A DAYANE MELLO DO GRAN FRATELLO VIP NO BBB 22 - infoitcultura : Dayane Mello, compleanno nella Casa del GF Vip in grande stile - fuerte_comotu : Domani c'è la finale del grande fratello vip. Per i fans internazionali qui ci sono le istruzioni su come votare Da… -