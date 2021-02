Fiorentina, Pradè esplode: «Sono incaz***issimo» (Di domenica 28 febbraio 2021) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, esplode di rabbia dopo la gara persa contro l’Udinese: ecco le sue dichiarazioni Daniele Pradè, ai canali ufficiali della Fiorentina, esplode di rabbia per la sconfitta contro l’Udinese. «Sono nero, Sono incaz***issimo, è una partita che non devi mai perdere. Già il pareggio poteva andarci stretto, perché cercavamo di fare la partita, poi su una disattenzione abbiamo preso gol e torniamo a casa con grande amarezza. Mi dispiace per i tifosi e per il presidente, ma dobbiamo combattere partita dopo partita, punto per punto per arrivare al più presto alla salvezza. Ora abbiamo una partita difficilissima con la Roma e uno scontro diretto col Parma. Bisogna ripartire, spero i giocatori ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Daniele, direttore sportivo delladi rabbia dopo la gara persa contro l’Udinese: ecco le sue dichiarazioni Daniele, ai canali ufficiali delladi rabbia per la sconfitta contro l’Udinese. «nero,, è una partita che non devi mai perdere. Già il pareggio poteva andarci stretto, perché cercavamo di fare la partita, poi su una disattenzione abbiamo preso gol e torniamo a casa con grande amarezza. Mi dispiace per i tifosi e per il presidente, ma dobbiamo combattere partita dopo partita, punto per punto per arrivare al più presto alla salvezza. Ora abbiamo una partita difficilissima con la Roma e uno scontro diretto col Parma. Bisogna ripartire, spero i giocatori ...

