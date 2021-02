Domenica In, Amadeus fa uno spoiler su Sanremo 2021: ci sarà Mara Venier (Di domenica 28 febbraio 2021) Amadeus ha fatto una piccola anticipazione sugli ospiti di Sanremo 2021: sarà anche Mara Venier Nella puntata del 28 febbraio 2021 di Domenica In, è stato ospite in collegamento Amadeus per dare delle prime anticipazioni sul Festival di Sanremo 2021. La kermesse del festival della canzone italiana partirà 2 marzo per poi terminare il 6 marzo. Sul palco dell’Ariston, ci saranno i co-conduttori Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovich. Come già anticipato, l’ex trapper presenterà cinque quadri artistici per tutte le cinque serate del festival, mentre è ancora mistero sul calciatore del Milan. Il direttore artistico ha poi anticipato che quest’anno il livello di brani musicali è molto alto e che ha ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 28 febbraio 2021)ha fatto una piccola anticipazione sugli ospiti diancheNella puntata del 28 febbraiodiIn, è stato ospite in collegamentoper dare delle prime anticipazioni sul Festival di. La kermesse del festival della canzone italiana partirà 2 marzo per poi terminare il 6 marzo. Sul palco dell’Ariston, ci saranno i co-conduttori Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovich. Come già anticipato, l’ex trapper presenterà cinque quadri artistici per tutte le cinque serate del festival, mentre è ancora mistero sul calciatore del Milan. Il direttore artistico ha poi anticipato che quest’anno il livello di brani musicali è molto alto e che ha ...

