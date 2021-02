DIRETTA Crotone-Cagliari: segui la partita LIVE (Di domenica 28 febbraio 2021) Alle 15 si accende il campionato di Serie A per la 24^ giornata, scendono in campo Crotone e Cagliari allo stadio Ezio Scida. La lotta salvezza si accende, e sono diverse le squadre che ad oggi sono chiamate a raccogliere punti per provare a venire fuori da una situazione tremendamente complicata. Tra queste c’è il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 28 febbraio 2021) Alle 15 si accende il campionato di Serie A per la 24^ giornata, scendono in campoallo stadio Ezio Scida. La lotta salvezza si accende, e sono diverse le squadre che ad oggi sono chiamate a raccogliere punti per provare a venire fuori da una situazione tremendamente complicata. Tra queste c’è il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

juventusfc : Inizia la diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE on @JuventusTv: - Mediagol : #Crotone-#Cagliari, #Live #SerieA 28/02/2021: segui la diretta - infoitsport : Crotone-Cagliari in diretta streaming su DAZN: tutte le informazioni per vederla - infoitsport : DIRETTA CROTONE CAGLIARI/ Video streaming tv: netto vantaggio sardo nei precedenti - Cagliari_1920 : Crotone-Cagliari in diretta streaming su DAZN: tutte le informazioni per vederla -