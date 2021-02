Crisi M5s | oltre due ore di vertice con Grillo e Conte

Leggi su agi

(Di domenica 28 febbraio 2021) AGI - Non a Bibbona ma all'Hotel Forum di Roma: è qui che si è svolto ildel Movimento con il garante, Beppe, i big M5s e anche l'ex presidente del Consiglio Giuseppe. Fra i presenti anche Alfonso Bonafede, Vito Crimi e Stefano Patuanelli. "Ilè stato rapido però sicuramente è stata fatta una analisi della situazione e la soluzione è certamente quella di coinvolgere il presidentecome leader del movimento 5 stelle" ha detto l'ex ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenuto a Mezz'ora in più su Rai Tre. "Io sono tra quelli che sono convinti sia una buona soluzione - ha aggiunto - purché ciò non significhi coprire i problemi e le contraddizioni del M5s, e se è solo un operazione di comunicazione per risalire di qualche punto percentuale". "Siamo come ...