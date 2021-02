(Di domenica 28 febbraio 2021) “Chicheè ilnon solo è ingeneroso, ma. Significa non capire il sentimento popolare che c’è intorno all’esperienza umana e politica che abbiamo fatto. Basta farsi un giro nei nostri circoli e nei quartieri popolari per capirlo”. LoFrancesco, Pd, ex ministro degli Affari regionali nelII in un’intervista al ‘Corriere della sera’. A chi gli domanda se veda l’ex premier come un federatore o leader del Movimento, “decideràcosa fare – risponde -. Penso che resti valore aggiunto di una coalizione di centrosinistra che oggi abbiamo il dovere di costruire”. Quanto a Renzi, “il dato oggettivo è che ha portato la destra al governo del Paese, sia pure un governo di unità nazionale. E lo ha fatto tradendo gli ...

Adnkronos : #Boccia: '#Conte è il passato? Chi lo dice sbaglia' - Choroukenzo : RT @Adnkronos: #Boccia: '#Conte è il passato? Chi lo dice sbaglia' - DAntiniCaterina : RT @Adnkronos: #Boccia: '#Conte è il passato? Chi lo dice sbaglia' - zazoomblog : Pd: Boccia chi liquida Conte sbaglia Renzi? Ha portato destra al governo - #Boccia #liquida #Conte #sbaglia - lifestyleblogit : Boccia: 'Conte è il passato? Chi lo dice sbaglia' - -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia Conte

Lo dice Francesco, Pd, ex ministro degli Affari regionali nelII in un'intervista al 'Corriere della sera'. Leggi anche M5S, pressing dei big su: "Ora sciogli la riserva" Casalino ...Lo dice Francesco, Pd, ex ministro degli Affari regionali nelII in un'intervista al 'Corriere della sera'. A chi gli domanda se veda l'ex premier come un federatore o leader del ...Basta farsi un giro nei nostri circoli e nei quartieri popolari per capirlo". Lo dice Francesco Boccia, Pd, ex ministro degli Affari regionali nel Conte II in un'intervista al 'Corriere della sera'. A ...Francesco Boccia, un politico ed accademico di nazionalità italiana che ricopre la carica di Ministro per gli affari regionali.