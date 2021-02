Bimba di 7 anni scompare durante una passeggiata, ritrovata dopo ore (Di domenica 28 febbraio 2021) L’hanno ritrovata, sana e salva, alcuni volontari impegnati nelle ricerche fin dal tardo pomeriggio. La piccola si era allontanata dai genitori ed ha imboccato un sentiero, per un paio d’ore facendo perdere le sue tracce. Sono state ore drammatiche, di tensione e paura per i genitori. Le ricerche sono scattate intorno alle 18, quando i genitori si sono accorti della scomparsa. Una persona ha contattato i vigili del fuoco dicendo che sentiva piangere e urlare nel bosco e ha dato le coordinate che hanno permesso ai soccorsi di raggiungerla. La bambina è scomparsa durante una passeggiata sul monte Pozzo, sulle alture di Bevera, a Ventimiglia. Stava scendendo da Monte Pozzo assieme ai genitori e ad altre persone, quando in circostanze ancora da chiarire il gruppo l’ha persa di vista. Potrebbe aver imboccato un altro sentiero, giunta a un ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) L’hanno, sana e salva, alcuni volontari impegnati nelle ricerche fin dal tardo pomeriggio. La piccola si era allontanata dai genitori ed ha imboccato un sentiero, per un paio d’ore facendo perdere le sue tracce. Sono state ore drammatiche, di tensione e paura per i genitori. Le ricerche sono scattate intorno alle 18, quando i genitori si sono accorti della scomparsa. Una persona ha contattato i vigili del fuoco dicendo che sentiva piangere e urlare nel bosco e ha dato le coordinate che hanno permesso ai soccorsi di raggiungerla. La bambina è scomparsaunasul monte Pozzo, sulle alture di Bevera, a Ventimiglia. Stava scendendo da Monte Pozzo assieme ai genitori e ad altre persone, quando in circostanze ancora da chiarire il gruppo l’ha persa di vista. Potrebbe aver imboccato un altro sentiero, giunta a un ...

