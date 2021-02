(Di domenica 28 febbraio 2021)da domani, 1 marzo, e per due settimane. Questo prevede l’ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, per l’elevato indice Rt registrato nell’ultimo monitoraggio settimanale sull’emergenza coronavirus. A spingere l’indice di trasmissibilità sono stati i focolai in alcuni. La ri-classificazione, con doppio salto da area gialla a, preoccupa i sindaci lucani tanto che in 22 hanno scritto una lettera aperta al ministro Speranza e al presidente della RegioneVito Bardi ritenendo ”improprio e sommario” classificare tutta la regione in”considerato anche che la circoscrizione di zone rosse all’interno di una regione di colore diverso sia già stata attuata in varie regioni come ad esempio la ...

repubblica : ?? Covid, Sardegna prima zona bianca del Paese. Ordinanza di Speranza: rosse Basilicata e Molise, arancioni Lombardi… - Agenzia_Ansa : Covid, da lunedì primo marzo la Sardegna passa in area bianca. In area arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in… - infoitinterno : Basilicata zona rossa, la protesta di 22 comuni - Tia97397692 : RT @bernadettethebe: #DittaturaSanitaria #Basilicata zona rossa Da lunedì? #Draghidimettiti - lifestyleblogit : Basilicata zona rossa, la protesta di 22 comuni - -

Ultime Notizie dalla rete : Basilicata zona

Dall'Alto Adige alla, 1 su 3 degli 8,5 milioni di iscritti saranno in Dad. Agli estremi opposti la Sardegna, inbianca, con 207.268 alunni tutti in presenza, e la Campania che tiene a ...Lettera aperta dei sindaci al ministro Speranza: "Focolai sono circoscritti"rossa da domani, 1 marzo, e per due settimane. Questo prevede l'ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, per l'elevato indice Rt registrato nell'ultimo monitoraggio ...Basilicata zona rossa da domani, 1 marzo, e per due settimane. Questo prevede l'ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza, per l'elevato indice ...ROMA. La stretta sulla scuola sembra sempre più probabile. Il Cts si è riunito ieri sera per discutere proprio di lezioni in classe. L’ipotesi su cui si lavora è un inserimento nel nuovo Dpcm di una c ...