Amadeus conduttore di Sanremo 2022? Lo scoop di Fiorello a Domenica In (Di domenica 28 febbraio 2021) Il conduttore sarà al timone del Festival anche il prossimo anno? La rivelazione nel salotto di Mara Venier L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 28 febbraio 2021) Ilsarà al timone del Festival anche il prossimo anno? La rivelazione nel salotto di Mara Venier L'articolo proviene da Gossip e Tv.

repubblica : Amadeus: 'Se scatta la lacrima non mi tratterrò': Il conduttore non nasconde la sua emozione alla vigilia del debut… - chetempochefa : Questa sera a #CTCF avremo il conduttore e direttore artistico del 71° Festival di Sanremo #Amadeus, con tutte le u… - _Valealizzi_ : RT @repubblica: Amadeus: 'Se scatta la lacrima non mi tratterrò': Il conduttore non nasconde la sua emozione alla vigilia del debutto del F… - MenoTele : RT @tvblogit: ???Fiorello scherza con Amadeus durante #domenicain: 'Mi ha confidato che vuole fare il 'Sanremo TER'. Mi ha detto 'Lo faccio… - m_paradisiaci : RT @repubblica: Amadeus: 'Se scatta la lacrima non mi tratterrò': Il conduttore non nasconde la sua emozione alla vigilia del debutto del F… -