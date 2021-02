Verissimo | Enrico Brignano e Flora Canto presto genitori per la seconda volta | svelato il sesso del nascituro

(Di sabato 27 febbraio 2021) L’annuncio è arrivato pochi giorni fa via Instagram: si allarga la famiglia di, la quale è in attesa del loro secondo figlio. Fortissima l’emozione della coppia che, a, rivela a tutto il mondo ildel. “In casaarriverà un maschietto“, l’annuncio dell’attrice. Felicità alle stelle persono pronti ad allargare la propria famiglia. Dopo la nascita della loro prima figlia Martina nel 2017, la coppia è pronta a dare il benvenuto ad un maschietto o una femminuccia. L’annuncio della ...

Maryy89_ : RT @DScarano2000: comunque sto guardando verissimo ma quanto sono belli flora canto e Enrico brignano #kokundaaskvar - Bird20051 : RT @DScarano2000: comunque sto guardando verissimo ma quanto sono belli flora canto e Enrico brignano #kokundaaskvar - RossellaAllegra : Che sguardo pieno d’amore quello di Enrico ?? ma anche di Flora. Sono teneroni ??#Verissimo - lupettignelli : Io già mi preparo ai monologhi di Enrico per il secondo figlio #verissimo - nickginetti : Favolosi Flora Canto e Enrico Brignano ???????????? #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Enrico

Tutto pronto per un'altra imperdibile puntata di. Tra gli ospiti di oggi, sabato 27 febbraio, Flora Canto e il suo compagnoBrignano , che aspettano il loro secondo figlio.Brignano: chi è, età, carriera, altezza...Brignano e Flora Canto sono tra gli ospiti della nuova puntata di, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La coppia è protagonista di una imperdibile ...Flora Canto ed Enrico Brignano, già mamma e papà di Martina, diventeranno di nuovo genitori. A fine luglio nascerà il secondo figlio della coppia. A Verissimo, durante la puntata del 27 febbraio, la s ...L’annuncio è arrivato pochi giorni fa via Instagram: si allarga la famiglia di Enrico Brignano e Flora Canto, la quale è in attesa del loro secondo figlio. Fortissima l’emozione della coppia che, a Ve ...