Ultime Notizie Roma del 27-02-2021 ore 20:10 (Di sabato 27 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 27 febbraio in studio a Giuliano Ferrigno in apertura il dossier Alitalia che questa mattina è arrivato sul tavolo del presidente del consiglio Mario Draghi trono quanto confermano fonti di Palazzo Chigi si è tenuta una riunione preliminare alla quale hanno partecipato il premier e il sotto la presidenza con i ministri dell’Economia e Daniele Franco delle Infrastrutture della mobilità sostenibile Enrico Giovannini e dello sviluppo Giancarlo Giorgetti andiamo a Limbiate provincia di Monza oggi si sono svolti i funerali di stato l’ultimo saluto a Luca Attanasio l’ambasciata ucciso in Congo presenti il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana una cinquantina di sindaci della zona a celebrare la messa l’arcivescovo di Milano troppo breve è stata la tua vita si può offrire il bene più prezioso senza che ... Leggi su romadailynews (Di sabato 27 febbraio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 27 febbraio in studio a Giuliano Ferrigno in apertura il dossier Alitalia che questa mattina è arrivato sul tavolo del presidente del consiglio Mario Draghi trono quanto confermano fonti di Palazzo Chigi si è tenuta una riunione preliminare alla quale hanno partecipato il premier e il sotto la presidenza con i ministri dell’Economia e Daniele Franco delle Infrastrutture della mobilità sostenibile Enrico Giovannini e dello sviluppo Giancarlo Giorgetti andiamo a Limbiate provincia di Monza oggi si sono svolti i funerali di stato l’ultimo saluto a Luca Attanasio l’ambasciata ucciso in Congo presenti il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana una cinquantina di sindaci della zona a celebrare la messa l’arcivescovo di Milano troppo breve è stata la tua vita si può offrire il bene più prezioso senza che ...

Agenzia_Ansa : Covid, sono 18.916 i test positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Sal… - fanpage : Il Brasile è sull'orlo del collasso. - Corriere : #Covid19, le principali notizie di oggi ?? Ufficiale: a partire da lunedì primo marzo, la #Sardegna diventa… - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - - SiculoAnarkiko : Calo di casi tra sanitari e over 80: «È il primo effetto dei vaccini» Chiusura scuole: Cts riunito alle 19. #COVID19 -