“Specchio, servo delle mie brame” in diretta streaming dal T. Sant’Anna (Di sabato 27 febbraio 2021) Se non si può andare a teatro, il teatro viene a casa vostra! Domenica 28 febbraio alle 17,30 Gli Alcuni con Polpetta e Caramella presentano in diretta streaming “Specchio, servo delle MIE brame”, esilarante rilettura della celebre fiaba di Biancaneve, arricchita dall’intervento in scena dei Cuccioli e di altri personaggi inattesi. Come sempre, per chi risponde alle facili domande fatte durante lo spettacolo,c’è una bella sorpresa da colorare o da costruire insieme ai bambini, che arriverà via mail. Lo spettacolo sarà replicato lunedì 1 e martedì 2 marzo per le scuole primarie e dell’infanzia,che possono partecipare all’evento da scuola, sempre gratuitamente e senza prenotazione. Un nuovo attesissimo appuntamento teatrale all’insegna del divertimento, con uno spettacolo de Gli ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 27 febbraio 2021) Se non si può andare a teatro, il teatro viene a casa vostra! Domenica 28 febbraio alle 17,30 Gli Alcuni con Polpetta e Caramella presentano inMIE”, esilarante rilettura della celebre fiaba di Biancaneve, arricchita dall’intervento in scena dei Cuccioli e di altri personaggi inattesi. Come sempre, per chi risponde alle facili domande fatte durante lo spettacolo,c’è una bella sorpresa da colorare o da costruire insieme ai bambini, che arriverà via mail. Lo spettacolo sarà replicato lunedì 1 e martedì 2 marzo per le scuole primarie e dell’infanzia,che possono partecipare all’evento da scuola, sempre gratuitamente e senza prenotazione. Un nuovo attesissimo appuntamento teatrale all’insegna del divertimento, con uno spettacolo de Gli ...

QuotidianPost : “Specchio, servo delle mie brame” in diretta streaming dal T. Sant’Anna - tuttocartoni : Se non si può andare a teatro, il teatro viene a casa vostra! Domenica 28 febbraio alle 17,30 Gli Alcuni con Polpet… - pinkyoongi0 : Ma appena adesso ho realizzato che non era 'specchio specchio delle mie brame' ma è 'specchio SERVO delle mie brame' ??? - bernusa : @alberto_bussi Specchio , Specchio , servo delle mie brame, chi e’ il piu’ bello del Reame? - adorevcoffee : RT @smileofric: specchio servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? #tzvip -