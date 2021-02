Serie B: tra Monza e Cittadella finisce 0-0. Polemiche per un gol annullato ai veneti (Di sabato 27 febbraio 2021) Termina 0-0 la sfida dell’U-Power Stadium tra Monza e Cittadella. Partita abbastanza equilibrata, senza che nessuna delle compagini riesca a trovare il guizzo giusto per portarla a casa. Polemiche da parte degli uomini di Venturato, che si vedono annullare il gol di Beretta al 42? per un presunto fuorigioco, con il capitano del Cittadella che si sfoga ai microfoni nell’intervallo. Grande chanche anche per i brianzoli al 63?, con Balotelli che spreca un ottimo cross dalla destra di D’Alessandro, spedendo il pallone sopra la traversa. Foto: Twitter Monza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 27 febbraio 2021) Termina 0-0 la sfida dell’U-Power Stadium tra. Partita abbastanza equilibrata, senza che nessuna delle compagini riesca a trovare il guizzo giusto per portarla a casa.da parte degli uomini di Venturato, che si vedono annullare il gol di Beretta al 42? per un presunto fuorigioco, con il capitano delche si sfoga ai microfoni nell’intervallo. Grande chanche anche per i brianzoli al 63?, con Balotelli che spreca un ottimo cross dalla destra di D’Alessandro, spedendo il pallone sopra la traversa. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

marattin : Aver chiesto in un’interpellanza di @ItaliaViva la pubblicazione degli ingressi in TI (e non solo i ricoverati) ci… - TNannicini : Sui #riders la Procura di Milano conferma ciò che sapevamo. Per loro grazie al #JobsAct (dlgs 81/2015) si applica u… - DiMarzio : #Pioli presenta la sfida di campionato tra #RomaMilan - CalcioPillole : #SerieB: parità nel big match tra Monza e Cittadella Poche emozioni e pareggio fondamentalmente giusto tra brianz… - LFootball_ : ?? Tutti i gol del match tra il @acmilan e la @FCBariPInk ?? Da applausi le reti di Yui Hasegawa @maybe10_ e la mez… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie tra L'Inter (in isolamento fiduciario) aspetta il Genoa a San Siro ... con Eriksen in mediana insieme a Brozovic e Barella (questi ultimi due tra i diffidati insieme a ... per ritrovare un duo in nerazzurro capace di segnare così tanto dopo le prime 23 giornate di Serie A ...

Beni confiscati alla mafia, 6 Comuni su 10 non sono trasparenti. Genova esempio virtuoso ... Politica e Società dell'Università di Torino, primo appuntamento di una serie di iniziative in ... A livello regionale tra le più virtuose Basilicata, Marche, Emilia Romagna, Liguria e Lazio. Tra le ...

I risultati in Serie B Goal.com Pallanuoto, Serie A1 2021: Quinto-San Donato Metanopoli 11-8 nel primo turno del Play Out Round E' scattato il Play Out Round del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: dei due match in programma se ne è giocato uno solo, dato che RN Florentia-Lazio Nuoto è stata rinviata per una positiv ...

Serie B: parità nel big match tra Monza e Cittadella Finisce in parità il big match del sabato della 25esima giornata di Serie B. Monza e Cittadella non si fanno male e la partita si chiude con il risultato inchiodato sullo 0-0. Tra le fila del Monza, ...

... con Eriksen in mediana insieme a Brozovic e Barella (questi ultimi duei diffidati insieme a ... per ritrovare un duo in nerazzurro capace di segnare così tanto dopo le prime 23 giornate diA ...... Politica e Società dell'Università di Torino, primo appuntamento di unadi iniziative in ... A livello regionalele più virtuose Basilicata, Marche, Emilia Romagna, Liguria e Lazio.le ...E' scattato il Play Out Round del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile: dei due match in programma se ne è giocato uno solo, dato che RN Florentia-Lazio Nuoto è stata rinviata per una positiv ...Finisce in parità il big match del sabato della 25esima giornata di Serie B. Monza e Cittadella non si fanno male e la partita si chiude con il risultato inchiodato sullo 0-0. Tra le fila del Monza, ...