Serie A | Verona-Juventus 1-1 | CR7 non basta Barak regala il pari | Lazovic colpisce la traversa La classifica

(Di domenica 28 febbraio 2021) Finisce 1-1 al "Bentegodi" il match della ventiquattresima giornata diA,.Dopo un primo tempo concluso sullo 0-0 con un palo colto da Faraoni e alcune buone azioni non concretizzate da Ramsey e Rabiot, si sblocca il match con un gol del solito Cristiano Ronaldo: passaggio filtrante di Ramsey per Chiesa che serve l'accorrente Ronaldo che di prima supera l'estremo difensore scaligero, Silvestri. Latiene bene il campo e va vicina al raddoppio con un tiro di Ramsey murato da Magnani. Dal 70' in poi i bianconeri scompaiono dal campo e ils si fa sempre più pericoloso, trovando il gol delal 77' con un colpo di testa disu un assist dalla sinistra di. L'ultimo squillo dell'incontro arriva dallo stesso ...

La 24ª giornata della Serie A 2020/21 vedrà quindi il match tra Verona e Juventus. Ecco le scelte di Juric e Pirlo. Le formazioni ufficiali Verona (3 - 4 - 2 - 1) : Silvestri; Magnani, Gunter, ...