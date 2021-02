Scontri in Birmania | c’è un’altra vittima | aumenta la tensione

(Di sabato 27 febbraio 2021)in, ancora violenza tra le strade della nazione dopo il golpe politico di inizio mese. Purtroppo c’è una nuova. Choc in: come riferisce la stampa nazionale,manifestante è stata uccisa quest’oggi durante una nuova manifestazione contro il golpe militare dello scorso 1 febbraio. La donna è stata raggiunta da alcuni L'articolo proviene da Inews.it.

Birmania: scontri tra sostenitori militari e oppositori - Asia - ANSA - Birmania: scontri tra sostenitori militari e oppositori - Asia - ANSA - Birmania: scontri tra sostenitori militari e oppositori #spaziotransnazionale informa - Solo ieri a Mandalay due manifestanti sono stati uccisi e almeno trenta persone sono rimaste ferite - Scontri in Birmania, Facebook chiude la pagina dell'esercito: «Ha violato le regole sulla violenza»

Ancorae proteste nell'ex Rangoon, in Myanmar, contro il golpe militare che ha rovesciato Aung San Suu Kyi. Chiesto l'embargo sulle armi per l'ex. Intanto Fb oscura i profili dell'Esercito ...Continua il caos indal rovesciamento del governo e la destituzione di Aung San Suu Kyi avvenuta lo scorso 1 febbraio. I manifestanti continuano nelle loro proteste e la polizia a Yangon (ex Rangoon) ha sparato ...Scontri in Birmania, ancora violenza tra le strade della nazione dopo il golpe politico di inizio mese. Purtroppo c'è una nuova vittima.Ancora scontri e proteste nell'ex Rangoon, in Myanmar, contro il golpe militare che ha rovesciato Aung San Suu Kyi. Chiesto l'embargo sulle armi ...