Sci alpino, startlist gigante Bansko 2. Programma, orari, tv, pettorali di partenza (Di sabato 27 febbraio 2021) Domenica 28 febbraio si disputerà il secondo gigante maschile di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Si ritorna in gara sulla pista bulgara dopo la gara di sabato vinta da Filip Zubcic e si preannuncia una grande battaglia con tanti uomini in lizza per il podio. Alexis Pinturault cercherà di difendere il primato in classifica. Il nostro Luca de Aliprandini proverà a reagire dopo aver commesso tanti errori in gara-1. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato, l'orario d'inizio, la startlist e i pettorali di partenza del secondo gigante maschile di Bansko. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky ...

