Sanremo 2021 | chi sono i 26 Big in gara

(Di sabato 27 febbraio 2021) Un’edizione anomala, senza pubblico ad applaudire i cantanti, senza Sanremo, a vivere del proprio Festival. La settantunesima edizione della gara canora italiana è stata costruita nel rispetto delle norme sanitarie. Ma una cosa il Coronavirus non è riuscita a cambiarla, ed è l’assetto stesso della competizione. Sul palco del Teatro Ariston, tra il martedì e il sabato della prima settimana di marzo, saranno ventisei «grandi» della canzone a contendersi la vittoria di Sanremo. Alcuni sono ormai abitudinari del Festival, artisti che lo hanno vinto in passato o ne hanno fatto la storia. Altri sono volti nuovi, che l’Ariston – e la gran parte del pubblico Rai – non ha mai visto. Per far chiarezza e capire chi calcherà le scene sanremesi, abbiamo preparato un bigino, con nomi, biografie ed esperienze passate.

Fino al 5 marzo nell'area diresteranno chiuse le scuole , in quella di Ventimiglia si aggiungono altri paletti: il coprifuoco anticipato alle 21, il divieto di uscita dal proprio comune e ...Max Gazzè torna aper la sesta volta. Ha esordito nel 1998 con Una musica può fare . A fine marzo uscirà il suo nuovo disco.

Un'edizione anomala, senza pubblico né abbracci. Il Festival della Canzone ha dovuto adattarsi ai bisogni della pandemia, ma la sua struttura è rimasta la stessa. Ventisei gli artisti in gara, per la ...