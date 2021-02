Meteo di Marzo e Aprile compromesso: Ormai è caos climatico (Di sabato 27 febbraio 2021) L’Europa è interessata da un anomalo e caldissimo anticiclone che genera temperature altissime. Gli scorsi giorni ci sono stati vari record di temperature elevate. Nei pomeriggi della Germania si è passati da -10°C con i fiumi gelati, a temperature che hanno superato anche abbondantemente i 20°C. Tutto questo è causato da un anomalo anticiclone. Questo genere di alte Leggi su periodicodaily (Di sabato 27 febbraio 2021) L’Europa è interessata da un anomalo e caldissimo anticiclone che genera temperature altissime. Gli scorsi giorni ci sono stati vari record di temperature elevate. Nei pomeriggi della Germania si è passati da -10°C con i fiumi gelati, a temperature che hanno superato anche abbondantemente i 20°C. Tutto questo è causato da un anomalo anticiclone. Questo genere di alte

CentroMeteoITA : #METEO - L'#INVERNO è ancora VIVO e pronto a COLPIRE: IRRUZIONE FREDDA in arrivo a #MARZO, i dettagli - CentroMeteoITA : #METEO - #MARZO ai nastri di partenza con STABILITA' e con TEMPERATURE in media, i dettagli - CorriereQ : Ormai è caos climatico. Meteo di Marzo e Aprile compromesso - ilmeteoit : #Meteo: rischio di #GELO #TARDIVO e #NEVE fino a bassa quota entro metà #MARZO - infoitinterno : Meteo Italia: INVERNO ancora in agguato, possibile IRRUZIONE FREDDA dal 5 marzo -