Messa domenica 28 febbraio in tv | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di sabato 27 febbraio 2021) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di28. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus da parte di Papa Francesco. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19....

AnnamariaBosia : RT @MauroLeonardi3: Domani 28 febbraio, II domenica di Quaresima, celebro la Messa alle 12:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni p… - Lorenzo25_08 : @Emanuelamodene1 Emanuela.....io non la reggo più. Con la scusa che ha sposato uno di sinistra...guarda dove l'hann… - grecale66 : RT @MauroLeonardi3: Domani 28 febbraio, II domenica di Quaresima, celebro la Messa alle 12:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni p… - MauroLeonardi3 : Domani 28 febbraio, II domenica di Quaresima, celebro la Messa alle 12:30 - Chi vuole può lasciarmi qui le intenzioni per la Messa - ValdoTv : Domani, Domenica 28 febbraio 2021 alle ore 10:00 sulla pagina Facebook ValdoTV, sul canale YouTube ValdoTV, sulla… -

