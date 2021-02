Mbappè, magie in allenamento: serpentina e gol all’incrocio / Video (Di sabato 27 febbraio 2021) Mbappè, attaccante del PSG, ha pubblicato sui social il Video di una sua prodezza in allenamento: numeri sbalorditivi del francese. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 febbraio 2021), attaccante del PSG, ha pubblicato sui social ildi una sua prodezza in: numeri sbalorditivi del francese. Pianeta Milan.

PianetaMilan : #Mbappè, magie in allenamento: serpentina e gol all'incrocio / #Video - papastrati : Siamo già (lodilodilodi) nella nuova era del calcio mondiale. A colpi di magie. #Haaland ???? #Mbappe ???? - serieAnews_com : Magie in #UCL , il Real sogna i grandi talenti! 'Sono come #Messi e @Cristiano' -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappè magie Atalanta, col Real tenta il grande salto: stessi 11 anti Napoli. Appello dell'Ats Trenta gol finora in stagione per i due Cafeteros , che dalle 21 proveranno a imitare le magie di Haaland e Mbappé per portare la prima vittoria italiana negli ottavi di finale di questa Champions ...

Champions League, Barcellona - PSG 1 - 4. Lionel Messi nervoso e abbattuto: è la fine di un'era ... segnate dai suoi 50+ gol e magie. La Champions lo esaltava, oggi segna ma lo fa solo su calcio di ...03 Champions League La trattenuta di Piqué su Mbappè scatena il web: tutti i meme UN ORA FA

Trenta gol finora in stagione per i due Cafeteros , che dalle 21 proveranno a imitare ledi Haaland e Mbappé per portare la prima vittoria italiana negli ottavi di finale di questa Champions ...... segnate dai suoi 50+ gol e. La Champions lo esaltava, oggi segna ma lo fa solo su calcio di ...03 Champions League La trattenuta di Piqué suscatena il web: tutti i meme UN ORA FA