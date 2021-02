Lo streaming in Italia: i numeri di Netflix, Amazon, Dazn e Disney+ (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono sempre di più gli Italiani a fruire di contenuti video in modalità streaming. Secondo le rilevazioni di EY nel gennaio 2021 erano oltre 11 milioni gli abbonamenti attivi in Italia alle piattaforme Ott pay, (Netflix, Timvision, Infinity, NOW TV, Disney+, Amazon Prime Video, Eurosport Player, Dazn, Disney+, ecc.) in aumento di oltre 6,5 milioni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono sempre di più glini a fruire di contenuti video in modalità. Secondo le rilevazioni di EY nel gennaio 2021 erano oltre 11 milioni gli abbonamenti attivi inalle piattaforme Ott pay, (, Timvision, Infinity, NOW TV,Prime Video, Eurosport Player,, ecc.) in aumento di oltre 6,5 milioni L'articolo

RadioItalia : Venerdì 19 febbraio H21 non perderti la nuova puntata di #radioitalialive con @MarroneEmma! Su Radio Italia, Radio… - sportli26181512 : #Media #Notizie Lo streaming in Italia: i numeri di Netflix, Amazon, Dazn e Disney+: Sono sempre di più gli italian… - DiodatoFanClub : Questa sera, si riaccendono le luci sui palchi di 130 locali di tutta Italia. #ultimoconcerto è l'evento streaming… - landiniroberto : #AndreaBocelli e il concerto in #liveStreaming al #TeatroRegiodiParma Commistione #DigitalCinema e #Broadcast per… - Latraveleuse19 : RT @milanomusicweek: Non prendete impegni, stasera si fa il giro d'Italia in musica! Dalle ore 21 più di 130 live club in diretta streaming… -