LeBron James contro Ibrahimovic | volano gli stracci | risposta durissima

MagicSer_ : Ora criticano Lebron James ma fanno le pompe a Muhamed Ali, io non dico che sia giusto ma giudicare dal proprio salottino è comodo - sburrotre : RT @jnterista_12: Il migliore tra Lebron James e Ibrahimovic rimane comunque Cristiano Ronaldo che nel bel mezzo di una pandemia scrive '… - gabryazzy : RT @SalernoStefano7: 'Ho fatto i compiti'. Pisciare in testa a Ibrahimovic e al personaggio - rivedibile - che si è creato, senza alzare i… - tucolifestyle : @AleCeraLuss @MilanNewsit - tizianacairati : RT @Corriere: LeBron contro Ibra: «No alla politica? Io non taccio. E poi l’ha fatta anche lui in Svezia» -

Ultime Notizie dalla rete : LeBron James LeBron risponde ad Ibrahimovic: 'Anche tu lottavi contro il razzismo' LOS ANGELES (Stati Uniti) - L' intervista rilasciata da Zlatan Ibrahimovic alla Uefa dove parlava anche di LeBron James ha fatto il giro del mondo e nella notte la stella dei Lakers ha risposto allo svedese. Nell'intervista Ibrahimovic esprimeva il suo dissenso nel vedere atleti impegnati anche nella ...

LeBron James replica a Ibra: "Non starò mai zitto di fronte alle ingiustizie" Due pesi massimi, sia per dimensioni fisiche che valore sportivo, a confronto. Non sul campo, dato che LeBron James e Zlatan Ibrahimovic sono mostri sacri di discipline differenti, ma fuori. Il motivo? Tutto nasce da un pensiero dello svedese nei confronti del fenomeno dei Los Angeles Lakers : "Non mi ...

