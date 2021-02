Lavoro: Pd, ‘sostegno a Orlando per sistema universale ammortizzatori’ (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Le ipotesi consegnate dal ministro Orlando alle parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali vanno nella giusta direzione. Ricalcano in pieno le nostre proposte, annuciando quello che per noi è l’architrave vero della proposta: un sistema universale di ammortizzatori sociali legato in modo indissolubile al potenziamento delle politiche attive”. Lo dice Marco Miccoli, responsabile Lavoro del Pd.“Velocità dei pagamenti e allargamento della platea di beneficiari sono scelte che vanno subito messe in campo dal governo. Senza questa riforma è impossibile pensare allo sblocco dei licenziamenti. L’accelerazione e la determinazione di Orlando su questo provvedimento lascia ben sperare. Uno sforzo che il PD sosterrà con convinzione”, aggiunge Miccoli. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Le ipotesi consegnate dal ministroalle parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali vanno nella giusta direzione. Ricalcano in pieno le nostre proposte, annuciando quello che per noi è l’architrave vero della proposta: undi ammortizzatori sociali legato in modo indissolubile al potenziamento delle politiche attive”. Lo dice Marco Miccoli, responsabiledel Pd.“Velocità dei pagamenti e allargamento della platea di beneficiari sono scelte che vanno subito messe in campo dal governo. Senza questa riforma è impossibile pensare allo sblocco dei licenziamenti. L’accelerazione e la determinazione disu questo provvedimento lascia ben sperare. Uno sforzo che il PD sosterrà con convinzione”, aggiunge Miccoli. L'articolo ...

