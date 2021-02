Italiano | “Ottima reazione | con più concretezza avremmo potuto anche vincerla Ancora non siamo salvi”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 27 febbraio 2021) Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio in rimonta ottenuto contro il Parma: “partiti come abbiamo finito il secondo tempo di Firenze. Sotto di due gol o si tira fuori qualcosa di diverso o si perde la partita.riusciti a pareggiarla e con un pizzico diin piùfare il 3-2. Apprezzo la, complimenti ai miei ragazzi”. Sull’interesse del Napoli: “Non so che dire. Sono chiacchiere, attestati di stima che fanno piacere. In questo momento interessa solo concludere bene il campionato, ne va della carriera di tutti. Dalla mia a quella dei calciatori”. Se si senta tranquillo vista la posizione in classifica: “In carriera sono retrocesso due volte a 39 punti. La prima ...