Graven - prova

(Di sabato 27 febbraio 2021) Una piccola imbarcazione si muove lentamente nelle acque paludose che circondano Cruxfirth, piccola cittadella medievale colpita da una terribile piaga che ne ha messo in ginocchio la popolazione. Nel tragitto che ci sta portando verso il porticciolo, sentiamo la voce sommessa del traghettatore che ci rivela le conseguenze del terribile flagello che ha colpito il paese. C'è uno strano silenzio nell'aria e abbiamo la sensazione che qualcosa di maligno ci osservi a breve distanza ma siamo mossi da un obiettivo preciso e non possiamo fermarci davanti a nulla: l'Ordine Ortogonale pagherà per quello che ci ha fatto. È questa la premessa di, il nuovo action/RPG in prima persona sviluppato dai danesi Slipgate Ironworks e pubblicato dalla leggendaria 3D Realms, già responsabile di classici immortali come Duke Nukem e Shadow Warrior. La loro nuova creatura si propone ...