Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi attacca Dayane Mello (Di sabato 27 febbraio 2021) Da poco Tommaso Zorzi ha attaccato Dayane Mello all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dichiarando:“Tu sei malata proprio, hai un pensiero malato”. Durante la puntata andata in onda, infatti, Dayane ha fatto delle rivelazioni davvero importanti. LE DICHIARAZIONI DI Dayane Mello AL Grande Fratello VIP – La Mello ha dichiarato di provare dell’interesse per l’altra concorrente, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Da pocohatoall’interno della casa delVip, dichiarando:“Tu sei malata proprio, hai un pensiero malato”. Durante la puntata andata in onda, infatti,ha fatto delle rivelazioni davvero importanti. LE DICHIARAZIONI DIALVIP – Laha dichiarato di provare dell’interesse per l’altra concorrente, L'articolo

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - GrandeFratello : Una comunicazione importantissima da parte di Grande Fratello: la finale inizia ORA. Tocca ad Andrea sfidare uno de… - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - WillHerondaleJC : è incredibile, io che seguo il Grande Fratello e non ho silenziato gli hashtag vedo più tweet di gente che si lamen… - orchide84635287 : @Kerekes27701740 @GF_diretta È la ruta dove la metti !!!! ???? È lei la vincitrice del grande fratello -