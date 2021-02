Giulia Salemi e Dayane Mello, spunta lo scatto dal passato: “Tutto iniziò da qui” (Di sabato 27 febbraio 2021) , com’erano le due concorrenti del GF Vip. Sono state due delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Una è uscita da circa una settimana, l’altra è in corsa per la vittoria finale: parliamo di Giulia Salemi e Dayane Mello, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 27 febbraio 2021) , com’erano le due concorrenti del GF Vip. Sono state due delle protagoniste assolute di questa edizione del GF Vip. Una è uscita da circa una settimana, l’altra è in corsa per la vittoria finale: parliamo di, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

trash_italiano : ?? GIULIA SALEMI È ELIMINATA DAL #GFVIP - trash_italiano : IL PADRE DI GIULIA SALEMI È ALFONSO SIGNORINI NON SMETTERÒ MAI DI DIRLO. #GFVIP - Ivana69325464 : RT @blurrygomvez: comunque non vorrei dire ma Giulia Salemi sta insegnando a qualcun’altra come non si alimenta il web ?? - a83423251 : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi zayn thirteen #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo… - carli2391 : RT @dobrevsunicorns: Giulia Salemi, a 27 anni, oggi insegna a chi ha quasi 15 anni di più che se si vogliono evitare teatrini senza senso,… -