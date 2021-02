Dramma a Uomini e Donne: “Colpito da un infarto” (Di sabato 27 febbraio 2021) Le sue foto a fine articolo. Una rivelazione che sconvolge Maria De Filippi e tutto il pubblico di Uomini e Donne, il programma di Canale 5. Una rivelazione firmata Claudio Cervoni, che nelle ultime settimane sta tenendo banco al dating-show Mediaset a causa della sua frequentazione con Sabina. I due, dopo essersi conosciuti approfonditamente, si sono subito allontanati perché lei ha deciso di chiudere: ha infatti ammesso di non sentire trasporto nei confronti di Claudio. E così, ora, il Cavaliere si trova nuovamente nel parterre di Uomini e Donne, in attesa di trovare una donna che possa stuzzicarlo e con cui possa provare a costruire qualcosa. E Claudio si è confessato in una intervista a Uomini e Donne magazine. Ed è proprio in questa intervista che ha fatto la ... Leggi su howtodofor (Di sabato 27 febbraio 2021) Le sue foto a fine articolo. Una rivelazione che sconvolge Maria De Filippi e tutto il pubblico di, il programma di Canale 5. Una rivelazione firmata Claudio Cervoni, che nelle ultime settimane sta tenendo banco al dating-show Mediaset a causa della sua frequentazione con Sabina. I due, dopo essersi conosciuti approfonditamente, si sono subito allontanati perché lei ha deciso di chiudere: ha infatti ammesso di non sentire trasporto nei confronti di Claudio. E così, ora, il Cavaliere si trova nuovamente nel parterre di, in attesa di trovare una donna che possa stuzzicarlo e con cui possa provare a costruire qualcosa. E Claudio si è confessato in una intervista amagazine. Ed è proprio in questa intervista che ha fatto la ...

