Covid, focolaio in un carcere del Casertano: morto ispettore di 50 anni (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn ispettore che prestava servizio nel carcere di Carinola (Caserta), è morto a causa delle complicanze sorte dopo essere stato contagiato dal SArs-Cov-2. Lo rendono noto, in una nota congiunta, i sindacati di polizia penitenziaria Sinappe, Uil Pa, Uspp, Fns Cisl, Cnpp e Fp Cgil. Si tratta del secondo agente della Penitenziaria rimasto contagiato che perde la vita. Nei giorni scorsi sono stati inviati dei rinforzi per rimpinguare il numero degli agenti in servizio nell’istituto di pena Casertano dove si registrano una trentina di defezioni a causa del Covid. “Nonostante la gravità della situazione già denunciata pubblicamente a tutte le massime autorità competenti – si sottolinea nella nota – la diffusione del contagio nel carcere di Carinola continua ad ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUnche prestava servizio neldi Carinola (Caserta), èa causa delle complicanze sorte dopo essere stato contagiato dal SArs-Cov-2. Lo rendono noto, in una nota congiunta, i sindacati di polizia penitenziaria Sinappe, Uil Pa, Uspp, Fns Cisl, Cnpp e Fp Cgil. Si tratta del secondo agente della Penitenziaria rimasto contagiato che perde la vita. Nei giorni scorsi sono stati inviati dei rinforzi per rimpinguare il numero degli agenti in servizio nell’istituto di penadove si registrano una trentina di defezioni a causa del. “Nonostante la gravità della situazione già denunciata pubblicamente a tutte le massime autorità competenti – si sottolinea nella nota – la diffusione del contagio neldi Carinola continua ad ...

Covid: focolaio in carcere del Casertano, secondo decesso

Covid, focolaio in un carcere del Casertano: morto ispettore di 50 anni Nei giorni scorsi sono stati inviati dei rinforzi per rimpinguare il numero degli agenti in servizio nell’istituto di pena casertano dove si registrano una trentina di defezioni a causa del Covid.

