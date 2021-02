Congo, Delpini: 'Attanasio dirà a Dio 'Io morto dove non importa a nessuno' ' (Di sabato 27 febbraio 2021) 'Il Signore dirà: da dove vieni, Luca, fratello? E Luca risponderà: vengo da una terra dove si muore e non importa a nessuno, dove si può far soffrire senza motivo e senza chiedere scusa. Il Signore ... Leggi su leggo (Di sabato 27 febbraio 2021) 'Il Signore: davieni, Luca, fratello? E Luca risponderà: vengo da una terrasi muore e nonsi può far soffrire senza motivo e senza chiedere scusa. Il Signore ...

Corriere : I funerali di Attanasio, Delpini: «Luca dirà al Signore, vengo da un Paese dove si muore e non importa a nessuno» - BotCongo : RT @chiesadimilano: Si sono svolti questa mattina, nel centro sportivo di Limbiate, i funerali dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca #A… - chiesadimilano : Si sono svolti questa mattina, nel centro sportivo di Limbiate, i funerali dell'ambasciatore italiano in Congo, Luc… - acajouli : RT @LaPresse_news: Congo, Delpini: “Attanasio dirà a Dio ‘Io morto dove non importa a nessuno’ “ - bertolire : RT @chiesadimilano: Sono stati celebrati questa mattina, nel centro sportivo di Limbiate, i funerali dell'ambasciatore italiano in Congo, L… -