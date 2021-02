Concessioni balneari, commissariati 3 Comuni della Gallura (Di sabato 27 febbraio 2021) (Visited 82 times, 82 visits today) Notizie Simili: Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più… I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia ... Leggi su galluraoggi (Di sabato 27 febbraio 2021) (Visited 82 times, 82 visits today) Notizie Simili: Gli adolescenti bevono meno alcolici, ma fumano più… I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia ...

Ultime Notizie dalla rete : Concessioni balneari Concessioni balneari, commissariati 3 Comuni della Gallura Esulta Federbalneari Sardegna. Nuovo capito della battaglia sulle concessioni balneari in Gallura e in Sardegna. Ok alla delibera di giunta regionale che di fatto commissaria i Dirigenti di 7 Comuni dell'Isola riottosi alle leggi nazionali. Si tratta di Olbia, ...

Balneari, Maurellli: "commissariati 7 comuni, delibera fatta" LA SARDEGNA È SALVA!! Sindacati, Politici di Destra Sinistra e Centro, Balneari dubbiosi, Potete ... tra i primi in Sardegna ad essere "contro" l'estensione delle concessioni. L'idea dell'ente guidato ...

Concessioni balneari: invalidi il rilascio senza gara e le proroghe LeccePrima Federbalneari. La Regione nomina i commissari ad acta per le concessioni demaniali marittime Nella serata odierna la giunta regionale della Sardegna ha finalmente approvato la delibera di nomina dei commissari ad acta che provvederanno all’estensione al 2033 delle concessioni demaniali maritt ...

Ricci: "Ristori e fiscalità per i balneari" "E’ sicuro che a Pasqua, il 4 di aprile, apriremo gli ombrelloni?" L’interrogativo del presidente dell’Itb Italia, Giuseppe Ricci è inquietante, da scaccia sonno. Difatti, continua: "In realtà, non do ...

