Cassa integrazione più veloce, ministro Orlando incontra le parti sociali: “Iniziato un percorso in 4 tappe per la riforma” (Di sabato 27 febbraio 2021) Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha aperto il tavolo di confronto con le parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali introducendo, in videoconferenza, il tema previsto al primo punto della road map che aveva indicato nei giorni scorsi. “Abbiamo Iniziato un percorso in 4 tappe – ha detto il ministro – Abbiamo discusso delle procedure per arrivare a queste risorse. Il confronto è andato bene e li ringrazio, riprenderemo la discussione la prossima settimana parlando dei destinatari degli ammortizzatori” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 febbraio 2021) Ildel Lavoro, Andrea, ha aperto il tavolo di confronto con lesulladegli ammortizzatoriintroducendo, in videoconferenza, il tema previsto al primo punto della road map che aveva indicato nei giorni scorsi. “Abbiamounin 4– ha detto il– Abbiamo discusso delle procedure per arrivare a queste risorse. Il confronto è andato bene e li ringrazio, riprenderemo la discussione la prossima settimana parlando dei destinatari degli ammortizzatori” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

MinLavoro : #MercatoDelLavoro 2020, tra cassa integrazione, #smartworking e diminuzione ore lavorate ??Tutti i numeri nell'… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Cassa integrazione più veloce, ministro Orlando incontra le parti sociali: “Iniziato un percorso in 4 tappe per la rif… - tinas48 : Lavoro, il piano del Ministero. Subito l'accelerazione sulla cassa integrazione. Orlando: 'Porre le basi per sistem… - fattoquotidiano : Cassa integrazione più veloce, ministro Orlando incontra le parti sociali: “Iniziato un percorso in 4 tappe per la… - GiovyDean : RT @Soppressatira: Riforma del lavoro, da aprile cassa integrazione più veloce. Nel senso che si finirà in cassa integrazione più velocemen… -