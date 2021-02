Casilina, incidente: ferita una gravemente una persona, interviene l’elisoccorso (Di sabato 27 febbraio 2021) Un grave incidente è avvenuto sulla SS 6 “Via Casilina” all’altezza del km 22 in località Laghetto (Roma). Un veicolo è fuoriuscito di strada ed una persona è rimasta gravemente ferita. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza per il soccorso. Si tratta di a causa di un incidente autonomo, le cui cause sono in corso di accertamento. Leggi anche: Roma: tragico incidente, morto un centauro La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 con un’ambulanza e l’eliambulanza, anche le forze dell’ordine. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 febbraio 2021) Un graveè avvenuto sulla SS 6 “Via” all’altezza del km 22 in località Laghetto (Roma). Un veicolo è fuoriuscito di strada ed unaè rimasta. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza per il soccorso. Si tratta di a causa di unautonomo, le cui cause sono in corso di accertamento. Leggi anche: Roma: tragico, morto un centauro La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118 con un’ambulanza e l’eliambulanza, anche le forze dell’ordine. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Casilina, incidente: ferita una gravemente una persona, interviene l’elisoccorso - CasilinaNews : Laghetto, SS 6 'Via Casilina' chiusa per incidente. Sul posto anche l'eliambulanza - astralmobilita : ????#SS6 #Casilina Code per #incidente altezza #Laghetto ?nelle due direzioni @Ciociaria24 @CiociariaO @TG24info… - viabilitasdp : 6:58 #A24 Incidente su Bivio Complanare / GRA provenendo da Tangenziale est verso S.S. 6 Casilina . - astralmobilita : ??? #A90 #RaccordoAnulare #incidente rimosso tra #Casilina e #Prenestina in carreggiata esterna, traffico regolare… -