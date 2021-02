Calendario Serie A calcio oggi: orari 27 febbraio, tv, streaming, programma SKY e DAZN (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo la parte centrale della settimana dedicata alle coppe europee, e la mancata disputa ieri di Torino-Sassuolo, torna nel weekend la Serie A. Quello che verrà inaugurato oggi, 27 febbraio, sarà infatti il 24esimo turno della stagione 2020/2021. Andiamo quindi a vedere quali saranno gli incontri in agenda. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Il programma verrà aperto, alle ore 15, da Spezia-Parma, visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport Serie A, così come Bologna-Lazio delle 18. Alle 20.45 toccherà poi a Verona-Juventus, questa volta in streaming su DAZN, ed in tv su DAZN1 (canale 209 del bouquet di Sky) chiudere il sabato degli appassionati di ... Leggi su oasport (Di sabato 27 febbraio 2021) Dopo la parte centrale della settimana dedicata alle coppe europee, e la mancata disputa ieri di Torino-Sassuolo, torna nel weekend laA. Quello che verrà inaugurato, 27, sarà infatti il 24esimo turno della stagione 2020/2021. Andiamo quindi a vedere quali saranno gli incontri in agenda. Attiva ora. Guarda 3 partite diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. Ilverrà aperto, alle ore 15, da Spezia-Parma, visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky SportA, così come Bologna-Lazio delle 18. Alle 20.45 toccherà poi a Verona-Juventus, questa volta insu, ed in tv su1 (canale 209 del bouquet di Sky) chiudere il sabato degli appassionati di ...

Inter : ??? | CALENDARIO Definite data e ora di #ParmaInter, turno infrasettimanale di @SerieA ?? - claudiofiera : Milano Baseball, le date del calendario di serie A - _AndreaMarani_ : RT @DisneyPixarIT: ??? Segnate questa data sul calendario: 2 Luglio. La Serie Originale, Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso! arriverà… - junews24com : Calendario Juventus: tutte le partite dei bianconeri fino alla sosta - - Giusy05033470 : RT @cheTVfa: LE FICTION CHE VEDREMO | Calendario 2021 | Tutte le date di partenza e le serie italiane in produzione -