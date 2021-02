Bertolaso: "Sappiamo di avere un’arma, ma in quantità scarsa. Bisogna usarla meglio" (Di sabato 27 febbraio 2021) "Abbiamo un’arma, ma ancora in quantità scarsa. Bisogna usarla meglio". Così Bertolaso suggerisce di somministrare a tutti la prima dose di vaccino. Bertolaso: “Non basta chiudere. Diamo una sola dose di vaccino a tutti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 febbraio 2021) "Abbiamo, ma ancora in". Cosìsuggerisce di somministrare a tutti la prima dose di vaccino.: “Non basta chiudere. Diamo una sola dose di vaccino a tutti” su Notizie.it.

AdrianoForSure : RT @hastatoMiluccio: @Carlo96446381 @marcocanestrari @CarloCalenda Bertolaso a Roma si è già dovuto ritirare in tempi d’oro per le pernacch… - hastatoMiluccio : @Carlo96446381 @marcocanestrari @CarloCalenda Bertolaso a Roma si è già dovuto ritirare in tempi d’oro per le perna… -